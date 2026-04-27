Энтони Джошуа проведёт бой с албанским боксёром в Эр-Рияде

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа проведёт следующий поединок с 35-летним албанским боксёром Кристианом Пренгом в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой пройдёт 25 июля и станет главным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба промоутерского агентства Matchroom Boxing.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

У Кристиана в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.