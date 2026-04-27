Энтони Джошуа прокомментировал анонс боя с албанцем Пренгом в Эр-Рияде

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт анонса боя с 35-летним албанским боксёром Кристианом Пренгом, который пройдёт 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их поединок станет главным событием вечера.

«Ни для кого не секрет, что мне потребовалось время, чтобы собраться с силами и восстановиться для возвращения на ринг. Сегодняшний день — следующий шаг на этом пути. С нетерпением жду возможности принять участие в этом бою и продолжить с того места, на котором остановился. Как уже сказал, арендодатель получит свою арендную плату. Это точно», — приводит слова Джошуа портал MMAJunkie.