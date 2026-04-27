«Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC». Азизян дал совет Царукяну

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян дал совет второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе Арману Царукяну, представляющему Россию и Армению.

«Если хочешь быть чемпионом UFC, то эта концентрация, которая уходит туда-сюда, в схватки по грэпплингу и борьбе, будет мешать. Делая это, Арман не победит ни Топурию, ни Махачева. Это отдаляет его, считаю», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.