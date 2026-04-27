Алекс Перейра и Макс Холлоуэй стали лицами игры UFC 6

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй стали лицами игры UFC 6. Об этом сообщает пресс-служба EA SPORTS UFC.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде Поатана 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и три поражения. В смешанных единоборствах Перейра дебютировал в октябре 2015 года.

Максу, в свою очередь, 34 года. На профессиональном уровне Холлоуэй дебютировал в сентябре 2010 года. В рекорде в смешанных единоборствах Благословенного 27 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и девять поражений.