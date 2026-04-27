Стали известны соперники Гаджимагомедова, Атаева и Бижамова по боям в Санкт-Петербурге

Чемпионы мира — 2025 по боксу россияне Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов узнали имена своих соперников по боям в рамках вечера профессионального бокса «IBA.PRO. Ночь чемпионов», который состоится 4 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Все бои пойдут в зачёт IBA.PRO и будут состоять из четырёх раундов. Кард турнира «IBA.PRO. Ночь чемпионов» выглядит следующим образом:

— Свыше 90,7 кг: Давид Суров (Россия) – Кевин Мартинез (Мексика);

— До 78 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Артуш Оганнисян (Армения);

— До 88 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) – Байрам Малкан (Турция);

— До 80 кг: Джамбулат Бижамов (Россия) – Бруно Дамиан Акоста (Аргентина);

— До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);

— До 100 кг: Муслим Гаджимагомедов – Хулио Кастильо (Эквадор).

Также в программе вечера состоятся несколько поединков на голых кулаках.