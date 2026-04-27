Иржи Прохазка заявил о желании подраться с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка выразил желание провести бой с экс-обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым и бывшим претендентом на пояс UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой.

«Хочу вернуться где-то в октябре против Косты или Анкалаева. Хочу быть лучшим, если вы действительно понимаете, что это значит, вы должны победить того, кого победите. Поэтому считаю, что один из них заслуживает этого боя», — приводит слова Прохазки журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 327, Иржи встретился с новозеландцем Карлосом Ульбергом. Иржи потерпел поражение нокаутом в первом раунде.

