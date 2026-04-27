Чемпион UFC Махачев проведёт следующий бой в августе в США — инсайдер

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил на своей странице в социальной сети Х, что руководство UFC в данный момент планирует организовать бой между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри.

Согласно имеющейся информации, их бой хотят провести 15 августа на турнире UFC 330, который пройдёт в Филадельфии.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.