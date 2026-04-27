Инсайдер сообщил, когда и против кого может провести бой Конор Макгрегор

Инсайдер сообщил, когда и против кого может провести бой Конор Макгрегор
Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил на своей странице в социальной сети Х, что руководство UFC в данный момент планирует организовать бой между бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американцем Максом Холлоуэем.

По имеющейся информации, их поединок пройдёт в рамках Международной бойцовской недели на турнире UFC 329, который состоится 11 июля.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Максу 34 года. На профессиональном уровне Холлоуэй дебютировал в сентябре 2010 года. В рекорде в смешанных единоборствах Благословенного 27 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и девять поражений.

Материалы по теме
Илия Топурия назвал бой Макгрегора и Холлоуэя непредсказуемым
