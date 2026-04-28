Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пратес: было бы круто сразиться с Махачевым. Победа над Исламом — это огромный шаг вперёд

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес выразил заинтересованность в проведении поединка с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Было бы круто сразиться с Исламом. Он чемпион и тот, кого нужно победить, лучший в мире вне зависимости от весовой категории. Победа над таким парнем — это огромный шаг вперёд для любого бойца. Думаю, это было бы круто», — приводит слова Пратеса портал MMA Fighting.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Карлоса 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android