В Санкт-Петербурге состоится международный турнир с чемпионами мира по боксу и кулачниками

4 мая в Санкт-Петербурге на площадке КСК «Арена» пройдёт турнир «IBA.PRO. Ночь чемпионов», который объединит сразу два формата единоборств — классический бокс и зрелищные поединки на голых кулаках под эгидой IBA Bare Knuckle.

Главным событием турнира по правилам поединков на голых кулаках станет бой звезды этой индустрии, представителя Кыргызстана чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова (7-2-1) против Тимура Абдурахманова по прозвищу Фартовый.

Одним из самых ожидаемых событий турнира станет поединок профессионального кулачного бойца из Санкт-Петербурга, Данилы «Гатти» Чижова (4-4-1) против спортсмена из Ирана Мохаммеда Хейбати (2-1), более известного по прозвищу Персидский дагестанец.

Также Игорь Димов (1-1) встретится с чемпионом России по кикбоксингу и чемпионом Дагестана по боксу Махмудом Исаевым (2-0).

Мастер спорта по боксу, чемпион Челябинской области Арстан Умбиткулов (1-2) сразится со спортсменом из Кыргызстана Калысом Акелбаевым (2-1).