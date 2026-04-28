Джек Делла Маддалена высказался о причинах поражения в бою с Исламом Махачевым
Поделиться
29-летний австралийский боец и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена объяснил причины своего поражения в бою с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым, после которого россиянин и завоевал титул.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
«Вскрылось много технических проблем в бою против более сильного соперника, который смог реализовать свой план на бой. А нам не удалось воплотить в жизнь наш план», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Southern Cross Combat.
Сражение между бойцами состоялось в главном бою вечера на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
09:55
-
00:03
- 27 апреля 2026
-
23:04
-
22:31
-
21:31
-
20:04
-
19:12
-
19:00
-
18:06
-
17:19
-
17:00
-
16:55
-
16:24
-
15:53
-
15:00
-
14:46
-
13:45
-
13:35
-
12:51
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
10:50
-
10:00
-
09:38
-
09:27
-
07:52
-
00:15
-
00:10
-
00:02
- 26 апреля 2026
-
23:18
-
23:01
-
22:57
-
22:02
-
21:12