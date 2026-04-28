Масвидаль — о бое Топурии и Гэтжи: если Джастин выиграет — это будет безумие

41-летний американский боец и двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о титульном поединке в Белом доме между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

«Скажу тебе правду, чувак, я тусовался с Гэтжи на семинаре ФБР. Мы провели много дней вместе, я был с Гэтжи, с его отцом. Он мне определённо нравится, чувак, даже несмотря на то, что он говорил обо мне в прошлом и всё такое. Он мне нравится. Он мне нравится как человек, как боец — кому не симпатичен этот чувак? Но стилистически, статистически, я думаю, его шансы против Илии очень малы.

Это просто плохой стиль для него. Илия… Знаешь, Гейдж выигрывал много тяжёлых боёв, где его пробивали, и ему удавалось возвращаться. А с Илией… Мало того, что у него есть мощь, но у него… Никакого возвращения не будет. Но не только это — у Илии очень хорошая защита, так что не то чтобы он открывается для ударов. Илия очень-очень дисциплинирован в том, как он выбрасывает удары, как он отклоняет голову, как его голова постоянно движется не по центру.

Я не считаю, что у Гэтжи много шансов. На мой взгляд, это просто очень плохой бой для Гэтжи, но если он выиграет этот бой — ****** себе, да? Типа, кто, ******, это мог предвидеть? Знаешь, если он вытащит это — это будет безумие, но я этого не вижу. Я не вижу, чтобы это произошло», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.