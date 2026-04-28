Видео: Хамзат Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем с Шоном Стриклендом

В социальных сетях появился видеоролик из тренировочного лагеря 31-летнего действующего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, где он отрабатывает удары локтями в преддверии поединка с 35-летним американцем и бывшим чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом, занимающим третье место в рейтинге среднего веса.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке.

В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.