Нганну объяснил, почему Сириль Ган не лучший соперник для Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о поединке бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры с трёхкратным претендентом на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) французом Сирилем Ганом, который состоится на турнире в Белом доме.

«Я думаю, у Сириля в этом бою будет больше инструментов для победы. У Алекса свой стиль, и у Сириля свой стиль. И, на мой взгляд, это не лучший соперник для Алекса Перейры как раз таки с точки зрения стиля. По сути, он поднимается в дивизион выше и должен встретиться с тяжеловесом, который на ногах легче, чем полутяжеловес», — сказал Нганну на YouTube-канале Helen Yee Sports.