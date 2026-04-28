«Помешало моё эго». Пимблетт — о поражении в бою с Гэтжи

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт объяснил причину поражения в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«В последнем бою, думаю, немного помешало моё эго. Я хотел нокаутировать его. Я хотел обмениваться с ним ударами и показать всем, что умею бить. Я хотел войны.

Теперь я возвращаюсь к боям, где будет решать интеллект, возвращаюсь к планированию боя, а не просто к безрассудным размашистым ударам», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Их поединок стал главным событием турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США), продлился все пять раундов и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

Материалы по теме
Масвидаль — о бое Топурии и Гэтжи: если Джастин выиграет — это будет безумие
