Илия Топурия тренирует уклонения перед поединком с Джастином Гэтжи в Белом доме

В социальных сетях появился видеоролик, на котором непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия готовится к поединку в Белом доме с временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения. В последнем поединке он в июне 2025 года одержал победу над Чарльзом Оливейрой, став чемпионом в лёгком весе.