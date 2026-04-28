Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье назвал пять величайших легковесов UFC. Макгрегор и Оливейра не попали в список

Порье назвал пять величайших легковесов UFC. Макгрегор и Оливейра не попали в список
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье в эфире подкаста The Deep Waters назвал пятёрку величайших бойцов промоушена в лёгком весе.

Топ-5 величайших бойцов UFC в лёгком весе:

1. Хабиб Нурмагомедов.
2. Ислам Махачев.
3. Би-Джей Пенн.
4. Илия Топурия.
5. Фрэнки Эдгар.

Порье не включил в свой рейтинг 37-летнего легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена, а также таких звёзд, как нынешний обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра, 42-летний американский экс-обладатель временного чемпионства в дивизионе Тони Фергюсон.

Материалы по теме
Масвидаль — о бое Топурии и Гэтжи: если Джастин выиграет — это будет безумие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android