Порье назвал пять величайших легковесов UFC. Макгрегор и Оливейра не попали в список

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье в эфире подкаста The Deep Waters назвал пятёрку величайших бойцов промоушена в лёгком весе.

Топ-5 величайших бойцов UFC в лёгком весе:

1. Хабиб Нурмагомедов.

2. Ислам Махачев.

3. Би-Джей Пенн.

4. Илия Топурия.

5. Фрэнки Эдгар.

Порье не включил в свой рейтинг 37-летнего легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена, а также таких звёзд, как нынешний обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра, 42-летний американский экс-обладатель временного чемпионства в дивизионе Тони Фергюсон.