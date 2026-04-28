Видео: Пимблетт с багетом в руках намекнул на поединок с Сен-Дени

31-летний британский боец и бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт выложил видеоролик, на котором предстал перед поклонниками в пародийном образе француза с багетом в руках, который в конце своей речи начал есть.

Многие поклонники и журналисты предположили, что Пэдди намекнул на поединок с 30-летним французским атлетом и пятым номером рейтинга UFC в лёгком весе Бенуа Сен-Дени.

Ранее Сен-Дени заявил, что отказался принять бой с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который должен был пройти на турнире UFC в Белом доме.