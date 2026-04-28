«Наоя иногда пропускает, падает». Тренер Сланов дал прогноз на бой Иноуэ и Накатани

Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов сделал прогноз на поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани.

«Жду этот супербой. Думаю, в карде вообще будет много интересных поединков. Оба бойца – с приставкой «супер». Но я ставлю на Иноуэ. Хотя и Накатани очень крут. Но Наоя более яркий, более бьющий. Мне он больше нравится. Накатани провёл несколько очень неубедительных боёв. Но это ни о чём не говорит. Это будет очень крутой бой. Иноуэ иногда пропускает, падает. Правда, потом возвращается и уничтожает. Ждём крутой бой.

Иноуэ может ударить в любую секунду. С первого до последнего раунда. По скорости он быстрее, острее. Считаю его более талантливым, чем Накатани. У них примерно одинаковый тренировочный вес. Иноуэ будет чувствовать себя комфортно. Даю 65 на 35 в его пользу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.