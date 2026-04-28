Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Как долго можно тормозить этого парня?» Масвидаль — о титульной гонке Армана Царукяна

41-летний американский боец и двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался об армяно-российском атлете Армане Царукяне.

«Я не знаю, будет ли Арман драться с Илией, потому что Дана [Уайт] может быть таким упрямым, как никто другой, кого я когда-либо видел. Дана тот, кто остановил его в титульной гонке, и он единственный, кто может снять это ограничение. Никто в этой компании не может сказать, когда Арман будет драться.

Как долго можно тормозить этого парня? Если говорить об имени в 155 фунтах, то, кроме Чарльза Оливейры, у него самое громкое имя, влияние и фанбаза. Я не хочу, чтобы его титульный бой случился через 4-5 лет. Я бы предпочёл, чтобы это случилось, пока оба в расцвете сил», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.

