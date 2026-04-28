Первая битва взглядов Джека Делла Маддалены и Карлоса Пратеса

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) выложила в социальных сетях видеоролик с первой битвы взглядов между 29-летним австралийским бойцом и бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и 32-летним пятым номером рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильцем Карлосом Пратесом.

Свой последний поединок австралиец провёл на турнире UFC 322 в ноябре 2025 года, где защищал чемпионство и проиграл российскому бойцу Исламу Махачеву единогласным решением судей.

Бразилец же идёт на серии из двух побед. Последний раз он выходил в октагон на том же турнире, что и Делла Маддалена. Пратес нокаутировал в своём бою Леона Эдвардса.