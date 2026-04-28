В карде RCC Бивол — Айферт будет разыгран статус обязательного претендента на титул WBA

В карде турнира RCC, главным событием которого станет бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и немца Михаэля Айферта, состоится поединок за звание обязательного претендента на титул WBA World — российский профессиональный боксёр узбекского происхождения Мухаммад Шехов встретится с венесуэльцем Эрни Бетанкуром. Турнир пройдёт 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC.

26-летний венесуэлец Бетанкур провёл на профессиональном ринге 29 боёв, владеет титулами чемпиона Венесуэлы, чемпиона Центральной Америки по версии WBC, молодёжного чемпиона мира по линии WBO, а также поясами WBC Silver и WBA Gold. Россиянин Шехов выступает на профессиональном ринге восемь лет и подходит к поединку непобеждённым.

В случае успеха Шехов станет претендентом на бой с победителем пары Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани сразу за четыре титула чемпиона мира.