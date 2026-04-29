Постарнакова: в начале подготовки попали в челюсть, были подозрения на перелом
Российский боец PFL Татьяна Постарнакова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при подготовке к бою с Элорой Даной из Бразилии. Девушки встретились на турнире в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Бой продлился все три раунда. Россиянка была объявлена победительницей единогласным решением судей.

PFL 2026. PFL Pittsburgh, Питтсбург, США
Татьяна Постарнакова (W) — Элора Дана
29 марта 2026, воскресенье. 02:50 МСК
Татьяна Постарнакова
Окончено
UD
Элора Дана

«Мы приехали в Таиланд, и в самом начале подготовки мне попали по лицу, травмировали челюсть. Было подозрение на перелом. Мы долго искали поликлинику, где можно сделать снимок, и в итоге нашли только в два часа ночи. На байке поехали туда с тренером, по дороге спустилось колесо, были разные моменты такие, но в итоге клинику нашли, добрались, снимок сделали, и, слава богу, всё обошлось без перелома. Просто травмировала связки, и я всё равно продолжила подготовку.

Были ещё всякие болезни, много моментов по здоровью. И не только в Таиланде, но ещё и дома. Но справились со всем, подготовку завершили. Полетела на бой я одна, так как тренеру пока не дали визу в США», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

