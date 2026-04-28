«Отличается от того, что было в России». Постарнакова высказалась о дебюте в PFL

Российский боец в женском наилегчайшем весё (до 57 кг) Татьяна Постарнакова высказалась о своём дебюте в PFL.

«Организация, конечно, на высоком уровне, всё по расписанию. Там очень помогают, каждому бойцу предоставляется помощник по всем вопросам, подсказывает, если что-то непонятно. Конечно, это отличается от того, что было в России. Всё же это уровень, это вторая лига мира», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах восемь боёв, в которых она одержала семь побед. Четырежды она выигрывала сабмишенами, один раз нокаутировала соперницу и ещё один — победила досрочно. Единственное поражение потерпела раздельным судейским решением.

