Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роузи считает, что она «опасна как никогда» перед возвращением после 10-летней паузы

Комментарии

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи заявила, что находится на пике формы перед боем с Джиной Карано, который состоится 16 мая на Netflix.

«Это абсолютный пик моей ментальной формы как бойца и абсолютный пик моего тела. Способность поспевать за скоростью собственного разума — это то, ради чего ты работаешь всю свою жизнь как боец, чтобы достичь этой вершины, и я наконец-то на неё выхожу.

Определённо, прямо сейчас я опасна как никогда, потому что то, что всегда выделяло меня как бойца — это моя техника, мой интеллект и моя смекалка в клетке. Как боец я никогда не была лучше. Я всегда была сильной, быстрой, взрывной и всё такое, но не это выделяло меня. Что выделяло меня — это моё мастерство. Я думаю, именно это всегда отличало меня: моё владение боевыми искусствами, и никогда прежде я не владела ими настолько глубоко, как сейчас», — заявила Роузи в интервью изданию TMZSports.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android