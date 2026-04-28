Садулаев — о подписании контракта с RAF: мне это нужно было больше из-за визы

Садулаев — о подписании контракта с RAF: мне это нужно было больше из-за визы
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который на прошлой неделе завоевал золото чемпионата Европы в Албании, рассказал о причинах подписания контракта с профессиональной борцовской лигой Real American Freestyle (RAF).

«Мне это нужно было больше из-за визы. В следующем году у нас чемпионат мира и затем Олимпийские игры будут проходить в Америке. Чтобы у меня заранее была виза и не было таких проблем, как в Европе. Так что сейчас я жду визу – если её получу, то в конце мая выступлю в RAF. Первый матч они не дают мне со Снайдером, да я и сам не горю желанием. Снайдер мой друг – пока у него пояс, пускай наслаждается», — приводит слова Садулаева Fight Time.

