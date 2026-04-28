Егоров: пауза в карьере не может радовать. Хочется боксировать чаще

Бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров (13-3, КО 9) поделился своими ожиданиями от встречи с не знающим поражений обладателем титула EBU Silver французом Сейди Коупом (13-0, КО 8). Этот бой состоится 1 мая в Калининграде и возглавит матчевую встречу «Битва тяжеловесов» между сборными России и мира.

В последний раз Егоров боксировал в августе 2025 года в Москве, когда нокаутировал Обаро Эрадажае из Нигерии и завоевал титул WBA Continental Gold.

«В последний раз я выходил на ринг в июле прошлого года. И вот эта пауза в карьере без боёв как минимум не может радовать. Хочется боксировать чаще. И хорошо, что появилась возможность провести бой в Калининграде. Рад этому. Давно не боксировал в четырёх раундовых поединках, поэтому придётся с первым минут взвинчивать темп. Мне будет противостоять неплохой боксёр-любитель, устать точно придётся. Но я уверен в своей победе! Думаю, зрители увидят интересный поединок. Ну и я впервые буду в Калининграде, это ещё один положительный момент», — приводит слова Егорова пресс-служба Федерации бокса России.