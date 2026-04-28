Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян проведёт пятую схватку в RAF за пять месяцев

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выступит на турнире по вольной борьбе Real American Fighter (RAF) 09, который состоится 30 мая в Далласе, штат Техас. Соперником россиянина станет американский борец-инфлюенсер Килон Mugzy Джимисон.

Фото: RAF

Это будет уже пятое появление Царукяна в RAF за последние пять месяцев. На прошлой неделе он победил Юрайю Фейбера. Всего с ноября 2025 года, когда он в последний раз выходил в октагон в UFC, Царукян провёл семь поединков в различных промоушенах.

Джимисон имеет опыт в профессиональном рестлинге и один любительский бой по ММА (победа в 2019 году). В RAF он провёл три схватки (1-2).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android