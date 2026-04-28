Арман Царукян проведёт пятую схватку в RAF за пять месяцев

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выступит на турнире по вольной борьбе Real American Fighter (RAF) 09, который состоится 30 мая в Далласе, штат Техас. Соперником россиянина станет американский борец-инфлюенсер Килон Mugzy Джимисон.

Это будет уже пятое появление Царукяна в RAF за последние пять месяцев. На прошлой неделе он победил Юрайю Фейбера. Всего с ноября 2025 года, когда он в последний раз выходил в октагон в UFC, Царукян провёл семь поединков в различных промоушенах.

Джимисон имеет опыт в профессиональном рестлинге и один любительский бой по ММА (победа в 2019 году). В RAF он провёл три схватки (1-2).