Царукян заявил, что UFC предлагал ему бой с Майклом Чендлером на турнире в Белом доме

Царукян заявил, что UFC предлагал ему бой с Майклом Чендлером на турнире в Белом доме
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал, что промоушен планировал организовать его поединок с американцем Майклом Чендлером на праздничном турнире 14 июня, однако затем изменил решение.

«Мне позвонили насчёт Майкла Чендлера. Хотели свести меня с ним, но потом поняли, что это плохой бой для него — он их представляет, а шанс, что я его побью, — 99,9%. Поэтому они выбрали Руффи. Если кто-то выбывает — либо Руффи, либо Чендлер, — могут позвонить мне», — приводит слова Царукяна MMA Pros Pick.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

