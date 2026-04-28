Титул WBO Дмитрия Бивола не будет разыгран в бою с Михаэлем Айфертом — Ring Magazine

Пояс WBO в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину Дмитрию Биволу, не будет стоять на кону в поединке против немца Михаэля Айферта, сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер со ссылкой на письмо президента WBO Густаво Оливьери.

Причиной названа продолжающаяся ситуация на Украине. При этом WBO не будет лишать Бивола титула. На кону в бою останутся пояса WBA и IBF, а также титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в полутяжёлом весе.

Бой Бивола и Айферта состоится 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге в рамках турнира RCC при поддержке Русской медной компании.

Дмитрий Бивол показал восстановление в тренировочном лагере: