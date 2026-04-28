Арман Царукян раскрыл годовой доход от спонсоров

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян сообщил, что его ежегодный доход от спонсорских контрактов вырос с $ 500 тыс. до $ 3-4 млн.

Арман. В прошлом году я подписал все контракты, но через месяц они закончатся, и уже вместо, скажем, $ 500 тыс. я буду получать $ 3 млн.

Ведущий. $ 3 млн в месяц от спонсоров?

Арман. Нет-нет. Например, если я получал $ 500 тыс. в год от одного бренда, то теперь — $ 3-4 млн, — заявил Царукян в подкасте PBD Podcast.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.