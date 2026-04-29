Постарнакова: если ты в UFC, люди думают, что дерёшься на другой планете

26-летняя россиянка, боец PFL Татьяна Постарнакова объяснила, почему не считает UFC единственным привлекательным вариантом для карьеры.

«Сейчас я уже переосмыслила много моментов. И на самом деле понимаешь, что UFC сильно раскручивают. Наверное, люди считают, что если ты в UFC, то дерёшься на какой-то другой планете. Но считаю, что всё зависит от условий. Если PFL или другая лига предоставляет тебе условия, дают бои, хорошо платят, то почему бы не драться там?» — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах восемь боёв, в которых она одержала семь побед.