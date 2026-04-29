Постарнакова: бой Роузи и Карано больше как шоу, для привлечения внимания

Российский боец PFL Татьяна Постарнакова поделилась мнением о возвращении экс-чемпионки UFC в женском легчайшем весе американки Ронды Роузи и бывшей претендентки на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницы Джины Карано. Их поединок запланирован в ночь на 17 мая и пройдёт под эгидой промоушена MVP.

«Что выбрала бы для просмотра — Харрисон vs Нуньес или Роузи vs Карано? Харрисон и Нуньес. Из-за спортивной составляющей. По поводу Роузи и Карано тяжело сказать что-то после такого простоя. Думаю, этот бой больше как шоу, для привлечения внимания», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.