Бокс/ММА Новости

Масвидаль предложил ужесточить наказание за тычки в глаза

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о необходимости ужесточить наказание за намеренное попадание пальцами в глаза соперника во время боя.

«Сделайте это как у японцев. Сразу вычитайте деньги из гонорара и снимайте балл. Меня дважды в жизни тыкали в глаз во время боя, и один из этих случаев аукался мне недели три. Этот парень Колби Ковингтон буквально запустил свои когти мне в глаз. Три недели спустя я всё ещё видел пятна перед глазами, всё было плохо, глаз опух. Мне пришлось идти к врачу на обследование, капать лекарства, антибиотики… это было хреново.

Снимайте балл немедленно и жёлтую карточку. И забирайте деньги из гонорара. Списывайте сразу 20%. Деньги должны уходить другому бойцу. Никакой комиссии, нахрен эти комиссии! С меня хватит всех этих чёртовых комиссий. Всё должно идти парню, которому ткнули в глаз. Нас и так все обкрадывают, мужики. Я вам говорю, тогда никто больше не будет тыкать в глаза. Всё так и должно быть — нехрен совать пальцы людям в глаза», — приводит слова Масвидаля valetundo.ru.

