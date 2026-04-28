Арман Царукян: этот спорт становится популярным из-за драмы, а не из-за боёв

Второй номер в лёгком весе (до 70 кг) UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о роли конфликтов в росте популярности смешанных единоборств и, в частности, самого промоушена.

Ведущий. Да, но Конор временами был довольно сложным человеком. Знаешь, он доставил ему [Хабибу] немало хлопот, когда швырнул ту штуку в стекло автобуса.

Арман. Но для UFC это хорошо. Ты думаешь, им это не понравилось? Им это нравится.

Ведущий. Так ты что, подумываешь швырнуть что-нибудь в это окно? Типа, дай-ка я прямо сейчас схвачу стул.

Арман. Да, драма, спорт… Этот спорт становится таким популярным именно из-за драмы, а не из-за самих боёв. Как Конор, Хабиб, [Нейт] Диаз — все эти перепалки, трэш-ток, всё такое. Дело не только в боях. Важно то, что происходит до боя. История с автобусом — она же стала вирусной. О ней говорили везде. Благодаря этому тот бой стал самым крупным в истории UFC. Если бы не тот конфликт, ну да, Конор и Хабиб обменивались бы колкостями на пресс-конференции, и на этом всё, — заявил Царукян в подкасте PBD Podcast.