Постарнакова: российские лиги особо не хотят делать женские бои

Российский боец в женском наилегчайшем весё (до 57 кг) Татьяна Постарнакова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются девушки в российских промоушенах из-за отсутствия регулярных боёв.

«На самом деле здесь очень тяжело набить даже профессиональный рекорд, потому что лиги особо не хотят делать женские бои. Армену Гуляну в «Нашем деле» это было интересно, и они делали такие бои часто, в каждый кард добавляли женские поединки. И редко, может, раз в год, могут провести турнир Ural FC или Open FC. Там недавно проводили женский бой. И из-за этого девчонкам тяжело набить рекорд, хотя у нас, в России, есть хорошие, способные девочки», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.