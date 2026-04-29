Российский боец PFL Татьяна Постарнакова рассказала, почему не попала на Претендентскую серию Даны Уайта.

«В декабре 2024 года у меня был бой, и по плану следующий должен был пройти в феврале-марте. И мы начали потихоньку готовиться, потом мне сказали, что турнир переносится на май, а потом сказали, что лига закрывается. Мне уже подыскивали соперницу, были варианты, но, к сожалению, лига закрылась. Менеджеры искали другие варианты, где мне подраться. Ждали Претендентскую серию, меня сначала туда закинули, но потом из UFC сказали, что не хотят никого брать из России. Поэтому туда мы не попали. Бои искали долго, не могли ничего найти, но в конце осени пришёл контракт от PFL», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.