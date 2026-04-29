Джейк Пол заявил, что хочет подраться с Хабибом или Макгрегором по правилам ММА

Американский боксёр и блогер Джейк Пол сообщил, что хотел бы провести бой по правилам ММА с одной из двух звёзд: либо с прославленным российским бойцом непобеждённым Хабибом Нурмагомедовым, либо с экс-чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Ведущий. Мне показалось забавным, что Трамп сказал, что хочет увидеть твой бой с Хабибом.

Джейк. Да, думаю, это был бы отличный поединок (смеётся).

Ведущий. По боксу или ММА?

Джейк. Я готов на любой вариант. Один из самых громких боёв, которые только могут быть в мире — это я против Макгрегора по ММА, и я за, но также и я против Хабиба по ММА. Это было бы грандиозно, так что нам нужно вытащить Хабиба из отставки.

Ведущий. Как думаешь, есть ли какой-то финансовый стимул, который мог бы его убедить вернуться?

Джейк. Да нет, не думаю, что дело в деньгах. Может, если бы это было ради благого дела или чего-то, что мы могли бы сделать вместе, это было бы интересно.

Ведущий. Построить деревню в Дагестане или что-то в этом роде.

Джейк. Именно. Я за, — сказал Пол в интервью для Complex News.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0 и неоднократно заявлял, что не планирует возвращаться в ММА. В свою очередь, Конор последний раз дрался в 2021 году с Дастином Порье.