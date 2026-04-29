Царукян: Хабиб завершил карьеру, но в будущем я буду драться с его кузеном

Второй номер в лёгком весе (до 70 кг) UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что в перспективе может встретиться с кем-то из команды Хабиба Нурмагомедова, включая его брата.

«Хабиб завершил карьеру и тренирует своих кузенов, но в будущем я определённо буду драться с его кузеном или с кем-то ещё, потому что у него хорошая команда», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA.

В профессиональном рекорде в ММА у Царукяна 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.