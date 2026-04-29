Татьяна Постарнакова рассказала об ощущениях от первого боя в США

Российский боец в женском наилегчайшем весё (до 57 кг) Татьяна Постарнакова высказалась об ощущениях от первого боя в США.

— Вы провели первый бой в США. Какие ощущения?

— Ощущения… Не знаю, не передать словами, очень классно. Это был долгожданный дебют, мы долго ждали, чтобы нас подписали за границей и мы могли представлять там нашу страну.

— Флаг российский с собой привезли? Не было проблем с тем, чтобы выйти с ним?

— Да, с собой. Проблем не было никаких с этим, — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах восемь боёв, в которых она одержала семь побед. Четырежды она выигрывала сабмишенами, один раз нокаутировала соперницу и ещё один — победила досрочно. Единственное поражение потерпела раздельным судейским решением.