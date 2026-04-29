Постарнакова: бои искали долго, не могли ничего найти

Российский боец PFL Татьяна Постарнакова рассказала, как подписала контракт с организацией на бой с Элорой Даной из Бразилии. Девушки встретились на турнире в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Бой продлился все три раунда. Россиянка была объявлена победительницей единогласным решением судей.

«В декабре 2024 года у меня был бой, и по плану следующий должен был пройти в феврале-марте. И мы начали потихоньку готовиться, потом мне сказали, что турнир переносится на май, а потом – что лига закрывается. Мне уже подыскивали соперницу, были варианты, но, к сожалению, лига закрылась. Менеджеры искали другие варианты, где мне подраться. Ждали Претендентскую серию, меня сначала туда закинули, но потом в UFC сказали, что не хотят никого брать из России. Поэтому туда мы не попали. Бои искали долго, не могли ничего найти, и в конце осени пришёл контракт от PFL», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.