Все новости
Олег Тактаров: Ислам Махачев — глыбище. А Иан Гарри — травмоопасное животное

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о возможном поединке между соотечественником и чемпионом в полусреднем весе UFC Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

«По поводу боя Махачева и Иана Гарри — давно говорят, что-то они переписываются между собой. Надо быть очень собранным, готовым ко всему, ко всякой грязной работе. Ислам — это не человек Хабиба. Ислам — это Ислам, глыбище сам по себе.

А Гарри — грязная, подленькая скотинка. Опасный, может травму нанести неожиданную. Надо быть очень собранным, внимательным, отдохнувшим. Ни в коем случае не соглашаться на бой, если что-то беспокоит. Иан — травмоопасное животное», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

