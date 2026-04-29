Фото: актуальная физическая форма Карлоса Пратеса и Джека Делла Маддалены

Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала фото с актуальной физической формой бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены и пятого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильца Карлоса Пратеса. Их бой пройдёт 2 мая на турнире UFC Fight Night 275 и станет главным событием ивента.

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 23 победы, из которых 21 была одержана досрочно, и семь поражений.