В команде Махачева отреагировали на информацию, что Ислам подерётся с Ианом Гарри

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, отреагировал на информацию, что его подопечный проведёт следующий бой против второго номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри на турнире UFC 330 в августе в Филадельфии.

«Пока UFC не объявит об этом в своём расписании, бой не назначен. Всё, что я знаю, это то, что Ислам сейчас тренируется с командой в России и готовится к поединку. Всё остальное, что касается соперника и даты, — это лишь предположения. Как только это будет объявлено на сайте UFC, это будет подтверждено», — приводит слова Мендеса портал «Матч ТВ».