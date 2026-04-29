Стрикленд: мы умрём с Хамзатом врагами. Проигравшему в бою придётся жрать дерьмо до смерти

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Самое паршивое [в нашем поединке], что тот, кто победит, будет хвастаться, а проигравшему придётся до конца жизни жрать дерьмо. Думаю, мы с Хамзатом умрём врагами», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.