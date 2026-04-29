«Искренне верю. Хамзат — слабак». Шон Стрикленд заявил, что считает себя лучше Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Я думал, что Дрикус легко [разберётся с Хамзатом], раз он умеет бороться. Я очень долго тренировался с этими горцами, так что знаю, чего ожидать. Искренне верю, что лучше Хамзата, несомненно. Судя по тому, что я о нём знаю, по моему опыту взаимодействия с Чимаевым в клетке и за его пределами, считаю его слабаком. Пауло Коста тебя уделал, чувак», — приводит слова Стрикленда аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.