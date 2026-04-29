«Он был нокаутирован человеком с одной ногой». Анкалаев раскритиковал Прохазку

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев вновь раскритиковал экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг чеха Иржи Прохазку.

«Иржи Прохазка был нокаутирован человеком с одной ногой, а теперь вызывает меня, узнав, что у меня уже есть соперник. Карлос Ульберг прав – этот парень просто притворщик. Он никогда по-настоящему не хотел драться со мной и является самым лёгким соперником в полутяжёлом дивизионе», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.