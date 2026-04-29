Постарнакова назвала Шевченко величайшей девушкой-бойцом в истории

26-летняя россиянка, боец PFL Татьяна Постарнакова комплиментарно высказалась о 38-летней действующей обладательнице титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентине Шевченко, представляющей Кыргызстан.

«На каком месте Шевченко в числе величайших девушек-бойцов? На первом, думаю. Выше, чем [Аманда] Нуньес. Мне кажется, Валентина — очень техничный боец, хорошо работает и в борьбе, и в стойке. Мне её стиль ближе, нравится, как она работает, поэтому выбираю её и отдаю ей первое место», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем бою Валентина единогласным решением победила Вэйли Чжан.