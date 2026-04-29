Боец UFC Арман Царукян заявил, что Путин построил спортивный зал для Хабиба

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что президент России Владимир Путин помог члену Зала славы UFC соотечественнику Хабибу Нурмагомедову с постройкой спортивной базы в Сильди.

«Хабибу дали деньги для постройки спортивного зала. Путин построил для него его. Если ты российский боец или борец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для своей страны», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале PBD Podcast.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

