«Вас правда заботит француз, который даже Францию не представляет?» Стрикленд — об Имавове

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд максимально жёстко высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 84 кг француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова.

«Вас правда заботит какой-то хренов француз, который даже Францию не представляет? Скорее всего, он сейчас где-то **** козу. Вы правда хотите увидеть, как этот ублюдок помолится и пойдёт с кем-то драться?! Нет, вы не хотите видеть это дерьмо», — приводит слова Стрикленда аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.